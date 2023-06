Ravensare Jardin Raymond VI Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Ravensare Jardin Raymond VI Toulouse, 1 juillet 2023, Toulouse. Ravensare 1 et 2 juillet Jardin Raymond VI Entrée gratuite | Sans réservation de 14h à 21h, sur réservation à partir de 21h 21e édition du festival Plus de quarante groupes d’artistes, compagnies, associations et écoles de danse participent à cette nouvelle édition du festival Ravensare. Samedi 1er juillet À 14h – Musique : Avec Aufaune (beatmaking, électro), et Jvcky Blvck (hip-hop, RnB, soul)

Entrée libre À 15h30 – Scènes ouvertes de danse amateur : Entrée libre À 21h – Scène Tremplin : Réservation obligatoire Dimanche 2 juillet À 14h – Musique : Avec The Ray-B (rock indé)

Scènes ouvertes de danse amateur : Entrée libre Scène Tremplin : Réservation obligatoire Jardin Raymond VI Allées Charles de Fitte 31300 TOULOUSE Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

