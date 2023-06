Bals, déambulation, musiques et danses traditionnelles Jardin Raymond VI Toulouse, 21 juin 2023, Toulouse.

Bals, déambulation, musiques et danses traditionnelles Mercredi 21 juin, 17h00 Jardin Raymond VI

À l’occasion de la Fête de la musique, le COMDT proposera plusieurs manifestations musicales :

17h Bal des enfants

18h Déambulation du Groupe de musique de rue

18h30 Bal des élèves et des enseignants du COMDT (Chants et danses d’Ariège)

19h Concert des élèves du COMDT

21h Bal nocturne avec le Duo Artense (Basile Brémaud et Hervé Capel) :

« Un duo de choc pour une musique subtile et cadencée née sur le plateau de l’Artense. Basile et Hervé réussissent un pari paradoxal : s’approprier (parfois avec humour, humour musical qui est aux antipodes de la dérision) une musique et des mélodies tout en restant à leur service. C’est que leur approche est, tout simplement, fondée sur leur amour de cette musique. » AEPEM

Basile Brémaud, violon, chant ; Hervé Capel, accordéon.

Jardin Raymond VI Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

COMDT©