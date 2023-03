Paroles sans parole Jardin Raymond IV Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Paroles sans parole Jardin Raymond IV, 25 août 2023, Toulouse. Paroles sans parole Vendredi 25 août, 18h30 Jardin Raymond IV Entrée libre « Paroles sans parole » est une poésie dansée inspirée par l’œuvre surréaliste de Jacques Prévert.

Les personnages interagissent avec des décors, des objets et des narrations pour créer des images insolites et de l’humour. La langue des signes française est également utilisée dans la performance, ajoutant une dimension poétique et visuelle à l’ensemble. Des gilets vibrants seront mis à disposition gratuitement pour cet évènement. Jardin Raymond IV allées Charles de fitte, 31300, Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T18:30:00+02:00 – 2023-08-25T20:00:00+02:00

2023-08-25T18:30:00+02:00 – 2023-08-25T20:00:00+02:00 villes pour tous spectacle

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Jardin Raymond IV Adresse allées Charles de fitte, 31300, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Jardin Raymond IV Toulouse

Jardin Raymond IV Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Paroles sans parole Jardin Raymond IV 2023-08-25 was last modified: by Paroles sans parole Jardin Raymond IV Jardin Raymond IV 25 août 2023 Jardin Raymond IV Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne