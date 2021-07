Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère Jardin « Punk » Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Jardin « Punk » Concarneau, 7 septembre 2021-7 septembre 2021, Concarneau. Jardin « Punk » 2021-09-07 – 2021-09-07 Aux Jardins de Lamphilly 20 rue de Menez Bihan

Concarneau Finistère Si la nature sauvage avait sa place dans nos jardins. Découvrez le Tao du jardinier, pour un épanouissement de vie dans nos espaces verts. Organisé par Bretagne Vivante. Animation gratuite – Inscription obligatoire (places limitées). Pour participer:

– Appeler les organisateurs,

– Le lieu de rendez-vous est transmis à l’inscription,

