Concert « La Nèhe et l’Espagne dans tous ses états » des Pompons Bleus Jardin Public Tonneins, 22 juillet 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

L’Harmonie « La Nèhe » de Dax et ses musiciens vous transporteront l’espace d’une soirée de l’autre côté des Pyrénées. Sous les étoiles de la voûte céleste du Théâtre de Verdure..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Jardin Public Théâtre de Verdure

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The « La Nèhe » brass band from Dax and its musicians will transport you for an evening to the other side of the Pyrenees. Under the stars of the Théâtre de Verdure.

La banda de música « La Nèhe » de Dax y sus músicos le transportarán durante una velada al otro lado de los Pirineos. Bajo las estrellas del Théâtre de Verdure.

Die Harmonie « La Nèhe » aus Dax und ihre Musiker werden Sie für einen Abend auf die andere Seite der Pyrenäen entführen. Unter den Sternen des Himmelsgewölbes des Théâtre de Verdure.

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Val de Garonne