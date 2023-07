Concours de pétanque Jardin Public Saint-Étienne-de-Baïgorry Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Étienne-de-Baïgorry Concours de pétanque Jardin Public Saint-Étienne-de-Baïgorry, 15 juillet 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry. Saint-Étienne-de-Baïgorry,Pyrénées-Atlantiques Concours de pétanque en doublette formée. Restauration sur place..

Jardin Public

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Double pétanque competition. Catering on site. Doble competición de petanca. Catering in situ. Petanque-Wettbewerb in Doublette formée. Verpflegung vor Ort.

