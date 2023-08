VIDE GRENIER du CAR Tennis Jardin Public Ribérac, 2 septembre 2023, Ribérac.

Ribérac,Dordogne

Vide grenier 1,50€ le mètre – Buvette et possibilité restauration sur place- Réservation obligatoire.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Jardin Public Ribérac

Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Flea market 1.50? per metre – Refreshment bar and catering facilities on site – Reservations required

Mercadillo 1,50? por metro – Bar y catering disponibles in situ – Reserva obligatoria

