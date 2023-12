Après-midi animations Jardin Public Oloron-Sainte-Marie, 26 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 14:00:00

fin : 2023-12-26 17:00:00

Jeu de piste, des énigmes proposées par une guide conférencière. Seuls véritables enquêteurs urbains seront capables de découvrir les mystères cachés dans l’architecture et le patrimoine de la ville. Livret et carte à récupérer au chalet d’accueil. Récompense offerte aux enquêteurs qui parviendront à résoudre les énigmes.

Balade en calèche proposée par les écuries Arnago..

Jardin Public Rue Alfred de Vigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



