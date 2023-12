Marché de Noël Jardin Public Oloron-Sainte-Marie, 3 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Le Marché de Noël revient aujourd’hui, au programme :

– À partir de 11h : venez découvrir les savoir-faire des créateurs autour de différentes animations et ateliers, participez au téléthon tout au long de la journée.

Animations du Téléthon, 11h – 17h : Animations de différentes associations (Union des Motards et Citoyens, La Garburade, Les Arcs du Haut-Béarn, Jojo Oloronais-Aïkido).

11h-18h : L’union des Motards et Citoyens ainsi que la Garburade proposent deux stands de vente de Garbure.

Food truck le Toqué du coin et Hungry Buddha présents pour vous restaurer midi et soir.

– Venez vous amuser avec les peluches géantes dès 14h30

– 14h30-18h30 : Bak d’hiver animé par l’Orchestre Ritournelles au parquet du tourbillon (anciennement Bel Automne)

– 18h-22h : Soirée avec les Wonderful Guinguette

Buvette tenue par Radio Oloron..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 22:00:00. EUR.

Jardin Public Place du Général de Gaulle

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Christmas Market returns today:

– From 11 a.m.: Come and discover the skills of our designers at various events and workshops, and take part in the Telethon throughout the day.

Telethon activities, 11am – 5pm: Activities by various associations (Union des Motards et Citoyens, La Garburade, Les Arcs du Haut-Béarn, Jojo Oloronais-Aïkido).

11am-6pm: The Union des Motards et Citoyens and La Garburade offer two stands selling Garbure.

Food truck le Toqué du coin and Hungry Buddha on hand for lunch and dinner.

– Come and have fun with the giant stuffed animals from 2:30 p.m

– 2:30pm-6:30pm: Winter Bak with Ritournelles Orchestra on the tourbillon parquet floor (formerly Bel Automne)

– 6-10pm: Evening with the Wonderful Guinguette

Refreshment bar run by Radio Oloron.

Hoy vuelve el Mercado de Navidad:

– A partir de las 11.00 h: venga a descubrir las habilidades de nuestros diseñadores en una serie de eventos y talleres, y participe en el telemaratón durante todo el día.

Actividades del Telemaratón, de 11.00 a 17.00 h: Actividades organizadas por diversas asociaciones (Union des Motards et Citoyens, La Garburade, Les Arcs du Haut-Béarn, Jojo Oloronais-Aïkido).

de 11.00 a 18.00 h: La Union des Motards et Citoyens y La Garburade ponen dos puestos de venta de Garbure.

El Food Truck Le Toqué du Coin y Hungry Buddha estarán presentes para el almuerzo y la cena.

– Venga a divertirse con los peluches gigantes a partir de las 14.30 h

– 14.30-18.30: Winter Bak con la orquesta Ritournelles en el parqué del tourbillon (antiguo Bel Automne)

– 18.00-22.00 h: Velada con la Maravillosa Guinguette

Bar de refrescos a cargo de Radio Oloron.

Der Weihnachtsmarkt kehrt heute zurück, auf dem Programm stehen :

– Ab 11 Uhr: Entdecken Sie das Know-how der Schöpfer bei verschiedenen Animationen und Workshops, nehmen Sie den ganzen Tag über am Telethon teil.

Animationen des Telethon, 11h – 17h: Animationen verschiedener Vereine (Union des Motards et Citoyens, La Garburade, Les Arcs du Haut-Béarn, Jojo Oloronais-Aïkido).

11-18 Uhr: Die Union des Motards et Citoyens sowie La Garburade bieten zwei Verkaufsstände für Garbure an.

Foodtruck le Toqué du coin und Hungry Buddha sind anwesend, um Sie mittags und abends zu verpflegen.

– Kommen Sie ab 14.30 Uhr und amüsieren Sie sich mit den riesigen Plüschtieren

– 14.30-18.30 Uhr: Winterbak mit Musik des Orchesters Ritournelles auf dem Parkett des Tourbillons (ehemals Bel Automne)

– 18.00-22.00 Uhr: Abendveranstaltung mit den Wonderful Guinguette

Getränkeausschank, betrieben von Radio Oloron.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn