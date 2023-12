Marché de Noël Jardin Public Oloron-Sainte-Marie, 3 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Le Marché de Noël revient ce week-end ! Programme de ce premier jour :

18h30 : Vin d’honneur

19h – 22h : Animation avec la Batucada l’Étoile métissée

Food trucks : La poule aux potes et Hungry Buddha

Retrouvez toute la journée des idées cadeaux pour Noël auprès des créateurs et producteurs… Des bijoux, accessoires, textiles, producteurs, coutures, tapisserie d’ameublement, céramique, objets de décoration, créations recyclées, livres, fabrication de savons, maroquinerie, sellerie etc….

2023-12-08 fin : 2023-12-08 22:00:00. EUR.

Jardin Public Place du Général de Gaulle

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Christmas Market returns this weekend! Program for the first day:

6:30pm: Vin d’honneur

7 – 10 pm: Entertainment with the Batucada l’Étoile métissée

Food trucks: La poule aux potes and Hungry Buddha

All day long, find gift ideas for Christmas from designers and producers… Jewelry, accessories, textiles, producers, sewing, upholstery, ceramics, decorative objects, recycled creations, books, soap making, leather goods, saddlery etc…

El Mercado de Navidad vuelve este fin de semana Programa del primer día:

18.30 h: Vin d’honneur

19.00 h – 22.00 h: Animación con la Batucada l’Étoile métissée

Food trucks: La poule aux potes y Hungry Buddha

Durante todo el día, encuentre ideas de regalos para Navidad de diseñadores y productores… Joyería, accesorios, textil, productores, costura, tapicería, cerámica, objetos de decoración, creaciones recicladas, libros, jabonería, marroquinería, guarnicionería, etc…

Der Weihnachtsmarkt kehrt dieses Wochenende zurück! Programm des ersten Tages :

18.30 Uhr: Ehrenwein

19h – 22h: Unterhaltung mit der Batucada l’Étoile métissée

Foodtrucks: La poule aux potes und Hungry Buddha

Finden Sie den ganzen Tag über Geschenkideen für Weihnachten bei den Designern und Produzenten… Schmuck, Accessoires, Textilien, Produzenten, Schneidereien, Polstereien, Keramik, Dekorationsgegenstände, recycelte Kreationen, Bücher, Seifenherstellung, Lederwaren, Sattlerei etc.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn