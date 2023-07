Quartiers d’été – Spectacle de marionnettes Jardin Public Oloron-Sainte-Marie, 17 août 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Histoire initiatique autour de l’égalité des genres et de la rencontre avec l’autre.

Rose et Bleu, deux jeunes enfants, ont chacun leur chemin de la couleur de leur prénom, attribué à leur naissance. Comme beaucoup d’enfants, lorsqu’ils se croisent, chacun a un a priori sur l’autre car, c’est bien connu, « les garçons ne cherchent que la bagarre » et « les filles ne font que pleurer ». Ils se retrouvent alors aspirés à l’intérieur d’un grand livre illustré, un conte de sorcière dans lequel ils apprendront à accepter l’autre et à choisir les paysages et les couleurs de leur chemin en oubliant leurs préjugés.

Un spectacle de la compagnie La Naine Rouge, compagnie bordelaise spécialisée dans le théâtre d’objets et de marionnettes. La Naine Rouge s’adresse à tous les publics pour aborder des sujets de société de manière ludique et artistique.

A partir de 3 ans..

2023-08-17 fin : 2023-08-17 11:30:00. EUR.

Jardin Public Place Saint-Pierre

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An initiatory story about gender equality and meeting others.

Rose and Bleu, two young children, each have their own path, the color of the first name they were given at birth. Like many children, when they meet, each has a preconceived notion of the other: « boys only want to fight » and « girls only want to cry ». They then find themselves sucked into a large illustrated book, a witch’s tale in which they learn to accept the other and choose the landscapes and colors of their path, forgetting their prejudices.

A show by La Naine Rouge, a Bordeaux-based company specializing in object and puppet theater. La Naine Rouge addresses social issues in a playful and artistic way for all audiences.

Ages 3 and up.

Una historia de iniciación sobre la igualdad de género y el encuentro con los demás.

Rosa y Azul, dos niños pequeños, tienen cada uno su propio camino, el color del nombre que les dieron al nacer. Como muchos niños, cuando se conocen, cada uno tiene una idea preconcebida del otro porque, como dice el refrán, « los niños sólo quieren pelear » y « las niñas sólo quieren llorar ». Entonces se ven absorbidos por un gran libro ilustrado, un cuento de brujas en el que aprenden a aceptar al otro y a elegir los paisajes y los colores de su camino, olvidando sus prejuicios.

Espectáculo de La Naine Rouge, compañía bordelesa especializada en teatro de objetos y marionetas. La Naine Rouge pretende atraer a todos los públicos, abordando temas sociales de forma lúdica y artística.

A partir de 3 años.

Initiationsgeschichte um die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Begegnung mit dem Anderen.

Rosa und Blau, zwei kleine Kinder, haben beide ihren Weg in der Farbe ihres Vornamens, der ihnen bei ihrer Geburt zugeteilt wurde. Wie viele Kinder hat jeder von ihnen, wenn sie sich begegnen, eine vorgefasste Meinung über den anderen, denn es ist allgemein bekannt, dass « Jungen nur auf Streit aus sind » und « Mädchen nur weinen ». Sie werden in ein großes illustriertes Buch gezogen, ein Hexenmärchen, in dem sie lernen, den anderen zu akzeptieren und die Landschaften und Farben ihres Weges zu wählen, indem sie ihre Vorurteile vergessen.

Eine Aufführung der Kompanie La Naine Rouge, einer Kompanie aus Bordeaux, die sich auf Objekt- und Marionettentheater spezialisiert hat. La Naine Rouge wendet sich an alle Zuschauer, um gesellschaftliche Themen auf spielerische und künstlerische Weise anzusprechen.

Ab 3 Jahren.

