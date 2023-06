Vide grenier InterAsso (mais pas que) de Phbe Jardin Public Oloron-Sainte-Marie, 8 juillet 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Vide grenier organisé par l’association Protection Haut Béarn Environnement.

Possibilité d’avoir des tables et chaises pour les exposants, sur inscription (via le formulaire).

Possibilité de restauration sur place.

Solution prévue de lieu couvert en cas de pluie.

Toute la journée, une buvette et un stand de restauration seront ouverts.

La journée s’annonce festive et engagée : animations musicales, conférences et tables rondes pour parler de la seconde main, stand d’associations amies.

Il y aura de l’animation, des sourires, de la bonne humeur.

Venez nombreux !.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 19:00:00. EUR.

Jardin Public Place du Général de Gaulle

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by the association Protection Haut Béarn Environnement.

Tables and chairs are available for exhibitors, subject to registration (via the form).

Catering available on site.

Covered area available in case of rain.

A refreshment stall and food stand will be open all day.

The day promises to be both festive and engaging, with musical entertainment, conferences and round-table discussions on second-hand goods, and a stand staffed by friendly associations.

There’ll be plenty of entertainment, smiles and good cheer.

Come one, come all!

Mercadillo organizado por la asociación Protection Haut Béarn Environnement.

Mesas y sillas a disposición de los feriantes, previa inscripción (mediante formulario).

Servicio de catering in situ.

Zona cubierta disponible en caso de lluvia.

Durante todo el día habrá un puesto de comida y refrescos.

La jornada promete ser festiva y comprometida a la vez, con animación musical, conferencias y mesas redondas para hablar de los artículos de segunda mano, y un stand atendido por asociaciones amigas.

Habrá mucho entretenimiento, sonrisas y buen humor.

¡Le esperamos!

Flohmarkt, organisiert von der Vereinigung Protection Haut Béarn Environnement.

Möglichkeit, Tische und Stühle für die Aussteller zu bekommen, nach Anmeldung (über das Formular).

Möglichkeit, vor Ort zu essen.

Vorgesehene Lösung für einen überdachten Ort bei Regen.

Den ganzen Tag über werden ein Getränkestand und ein Imbissstand geöffnet sein.

Der Tag verspricht festlich und engagiert zu werden: Musikalische Darbietungen, Vorträge und Diskussionsrunden zum Thema Secondhand, Stand befreundeter Vereine.

Es wird viel Unterhaltung, Lächeln und gute Laune geben.

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme du Haut-Béarn