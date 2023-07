LOISIRS À L’AIR LIBRE – INTERACTIV’IT Jardin public Nozay, 29 juillet 2023, Nozay.

Nozay,Loire-Atlantique

Découvrez l’expérience d’un jeu vidéo projeté au mur..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 18:00:00. .

Jardin public Rue du Vieux-Bourg

Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Discover the experience of a video game projected on the wall.

Descubra la experiencia de un videojuego proyectado en la pared.

Erleben Sie ein Videospiel, das an die Wand projiziert wird.

