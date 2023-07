LAMANO EN VADROUILLE Jardin Public Nozay, 12 juillet 2023, Nozay.

Nozay,Loire-Atlantique

Tout l’été, des jeux de société, des jeux d’adresse, des activités manuelles et des jeux de plein air..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 17:30:00. .

Jardin Public Rue du Vieux Bourg

Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



All summer long, board games, games of skill, manual activities and outdoor games.

Juegos de mesa, juegos de habilidad, manualidades y juegos al aire libre durante todo el verano.

Den ganzen Sommer über Gesellschaftsspiele, Geschicklichkeitsspiele, Basteln und Spiele im Freien.

Mise à jour le 2023-07-10 par eSPRIT Pays de la Loire