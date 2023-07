Fontaine de la Poule Jardin public Neuvic, 3 juillet 2023, Neuvic.

Neuvic,Corrèze

A l’extrémité du jardin, la fontaine de la Poule est réalisée en pierre et faïences

dans les mêmes teintes que la mosaïque du préau. Elle était ornée d’une sculpture représentant un coq de bruyère effrayant de jeunes canetons. La sculpture en bronze est inscrite au titre des Monuments Historiques et conservée au Musée de la Résistance..

Jardin public Place de la Mairie

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



At the far end of the garden, the Poule fountain is made of stone and earthenware

in the same shades as the courtyard mosaic. It was adorned with a sculpture depicting a cockerel frightening young ducklings. The bronze sculpture is listed as a Monument Historique and is kept in the Musée de la Résistance.

En el extremo del jardín, la fuente de la Poule es de piedra y loza de los mismos colores que el mosaico del patio

en los mismos colores que el mosaico del patio. Estaba adornada con una escultura que representaba a un gallo asustando a unos patitos. La escultura de bronce está catalogada como Monumento Histórico y se conserva en el Museo de la Resistencia.

Am Ende des Gartens ist der Hühnerbrunnen aus Stein und Fayencen gefertigt

in denselben Farbtönen wie das Mosaik im Innenhof. Der Brunnen war mit einer Skulptur geschmückt, die einen Auerhahn darstellt, der junge Entenküken erschreckt. Die Bronzeskulptur ist als historisches Monument eingetragen und wird im Musée de la Résistance aufbewahrt.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze