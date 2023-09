Opération ville propre Jardin Public Nay, 30 septembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Nous vous donnons rendez-vous pour le nettoyage des berges du gave. Pensez à amener des gants, gilets jaune et sac de courses ainsi qu’une tenue adaptée..

Jardin Public Rue du Saillet

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



We invite you to join us for a clean-up of the banks of the River Gave. Please bring gloves, yellow vests, shopping bags and appropriate clothing.

Esperamos verte allí para limpiar las orillas del río Gave. No olvides traer guantes, chalecos amarillos, una bolsa de la compra y ropa adecuada.

Wir treffen uns mit Ihnen zur Reinigung der Ufer des Gave. Denken Sie daran, Handschuhe, gelbe Westen und Einkaufstaschen sowie angemessene Kleidung mitzubringen.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay