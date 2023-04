Festival We Love Beer 2023 Jardin Public Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Montélimar

Festival We Love Beer 2023 Jardin Public, 8 septembre 2023, Montélimar . Montélimar ,Drome , Festival We Love Beer 2023 EUR Boulevard Marre Desmarais Jardin Public Montélimar Drome Jardin Public Boulevard Marre Desmarais

2023-09-08 – 2023-09-08

Jardin Public Boulevard Marre Desmarais

Montélimar

Drome . EUR 5 8 C’est officiel, We Love Beer revient et se met à l’heure de la coupe du monde de rugby. 18 brasseurs seront présents, certains habitués et d’autres tout nouveaux. On vous prépare de belles surprises contact@dromers.fr https://fb.me/e/2vmv2A3CX Jardin Public Boulevard Marre Desmarais Montélimar

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Montélimar Drome Jardin Public Boulevard Marre Desmarais Ville Montélimar Departement Drome Tarif EUR Lieu Ville Jardin Public Boulevard Marre Desmarais Montélimar

Montélimar Montélimar Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar /

Festival We Love Beer 2023 Jardin Public 2023-09-08 was last modified: by Festival We Love Beer 2023 Jardin Public Montélimar 8 septembre 2023 Boulevard Marre Desmarais Jardin Public Montélimar Drome Drôme Jardin public Montélimar

Montélimar Drome