Histoire de Jardins – Visite guidée Jardin public Loches, 4 juin 2023, Loches.

Histoire de Jardins – Visite guidée Dimanche 4 juin, 14h00 Jardin public Réservation obligatoire

Alliez histoire et nature grâce à une balade qui vous emmènera dans des jardins emblématiques de Loches. Découvrez l’histoire de ces jardins urbains, leurs particularités, leurs évolutions.

Jardin public 5 Chemin de la Prairie-de-la-Foire, 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.47.91.82.82 »}, {« type »: « email », « value »: « info@loches-valdeloire.com »}] Jardin public aménagé sur les bords de l’Indre et inauguré en 1909. Bords de l’Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

© Léonard de Serres