Lisieux Fête Nationale – Lisieux Jardin Public Lisieux, 14 juillet 2023, Lisieux. Fête Nationale – Lisieux Vendredi 14 juillet, 18h00 Jardin Public Gratuit Le vendredi 14 juillet, célébrons la Fête Nationale tous ensemble à Lisieux !

Dès 18h, flânez sur les stands de notre marché nocturne de producteurs et artisans locaux. Dès 19h, profitez d’un grand bal en plein air qui sera suivi à 23h du feu d’artifice !

JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ – GRATUIT Jardin Public Jardin de l’évêché, Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T18:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:00:00+02:00

