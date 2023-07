Ciné & Patrimoine Jardin Public Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Ciné & Patrimoine Jardin Public Lisieux, 8 juillet 2023, Lisieux. Ciné & Patrimoine Samedi 8 juillet, 20h00 Jardin Public Gratuit À l’occasion des 100 ans de notre Monument au Morts du Jardin de l’Évêché, nous vous proposons une soirée spéciale, le samedi 8 juillet ! Une visite guidée avec Florence Evain, guide conférencière, qui nous présentera l’histoire du monument, de sa création à sa symbolique. Dès 20h – Jardin de l’Évêché

Ensuite, on s’installe confortablement pour un ciné plein air, où le film « Joyeux Noël » (2005) sera projeté. Réalisé par Jean Carion, ce film évoque la trêve de Noël pendant les conflits de la 1ère guerre mondiale. Dès 22h – Jardin de l’Évêché GRATUIT – en partenariat avec le Département du Calvados Jardin Public Jardin de l’évêché, Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

