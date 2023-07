Concert sur les terrasses de la Maison de Montard Jardin public Lalinde, 18 août 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Pour la troisième année consécutive, la mairie de Lalinde reconduit les concerts sur les terrasses de Montard durant l’été.

1er concert : Djangophil

Djangophil, groupe de Jazz Manouche Aquitaine en Dordogne à Bergerac, nous parcourons aussi les départements voisins. Notre inspiration principale provient de la musique de Django Reinhardt, mais elle ne s’y limite pas, cependant.

Djangophil se produit sous plusieurs configurations : du duo au quartet.

Avec deux guitares, une contrebasse et un saxophone et/ou violon, sa musique (influencée par Django Reinhardt) revisite les univers du Swing manouche et du Be-bop : Wes Montgomery, Charlie Parker, George Benson, sans oublier la musique latine et la chanson française (Charles Trenet, Edith Piaf).

Djangophil a su faire parler de lui notamment au festival de Monségur en 2008..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . .

Jardin public

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For the third year running, the Mairie de Lalinde is organizing concerts on the terraces of Montard during the summer.

1st concert: Djangophil

Djangophil is an Aquitaine-based gypsy jazz group based in Bergerac, in the Dordogne, but we also travel to neighboring departments. Our main inspiration comes from the music of Django Reinhardt, but it’s not limited to that.

Djangophil performs in a variety of configurations, from duo to quartet.

With two guitars, double bass and saxophone and/or violin, his music (influenced by Django Reinhardt) revisits the worlds of gypsy swing and Be-bop: Wes Montgomery, Charlie Parker, George Benson, not forgetting Latin music and French chanson (Charles Trenet, Edith Piaf).

Djangophil made a name for itself at the Monségur festival in 2008.

Por tercer año consecutivo, el ayuntamiento de Lalinde organiza conciertos en las terrazas de Montard durante el verano.

1er concierto: Djangophil

Djangophil es un grupo de jazz gitano aquitano con sede en Bergerac, en Dordoña, pero que también viaja a los departamentos vecinos. Nos inspiramos principalmente en la música de Django Reinhardt, pero no nos limitamos a ella.

Djangophil se presenta en diversas configuraciones, desde dúo hasta cuarteto.

Con dos guitarras, un contrabajo y un saxofón y/o violín, su música (influenciada por Django Reinhardt) revisita los mundos del swing gitano y el Be-bop: Wes Montgomery, Charlie Parker, George Benson, sin olvidar la música latina y la chanson francesa (Charles Trenet, Edith Piaf).

Djangophil se dio a conocer en el festival de Monségur en 2008.

Im dritten Jahr in Folge führt die Stadtverwaltung von Lalinde die Konzerte auf den Terrassen von Montard während des Sommers fort.

1. Konzert: Djangophil

Djangophil, eine Gypsy-Jazz-Gruppe aus Aquitanien in der Dordogne in Bergerac, wir reisen auch durch die benachbarten Departements. Unsere Hauptinspiration ist die Musik von Django Reinhardt, aber sie beschränkt sich nicht darauf.

Djangophil tritt in verschiedenen Besetzungen auf: vom Duo bis zum Quartett.

Mit zwei Gitarren, einem Kontrabass und einem Saxophon und/oder einer Violine lässt seine (von Django Reinhardt beeinflusste) Musik die Welten des Gypsy Swing und des Be-Bop wieder aufleben: Wes Montgomery, Charlie Parker, George Benson, ohne die lateinamerikanische Musik und das französische Chanson (Charles Trenet, Edith Piaf) zu vergessen.

Djangophil hat vor allem beim Festival von Monségur 2008 von sich reden gemacht.

Mise à jour le 2023-07-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides