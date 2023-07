Concert sur les terrasses de la Maison de Montard Jardin public Lalinde, 4 août 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Pour la troisième année consécutive, la mairie de Lalinde reconduit les concerts sur les terrasses de Montard durant l’été.

1er concert : Gibann’ et Mathilde

Gibann’ : chanteur Guitariste, il a travaillé avec de grands orchestres et groupes professionnels, où il a partagé la scène avec de nombreux musiciens de renoms.

Fort de ces expériences, il décide en 2005 de monter sa propre formation, enregistre deux singles « Laisse toi emporter » « Donnez moi » et a fait plusieurs passages télévisés…

Mathilde : chanteuse Comédienne. elle se produit avec Gibann depuis 2009.

Après, s’être perfectionnée au chant, avec Monique Thomas professeur agréé du CIAM de Bordeaux, elle fait divers stages avec des professeurs américains (Rhonda Carlson et Greg Eriquez)… Elle est pré-sélectionnée pour plusieurs castings parisiens (Notre dame de Paris – Mozart l’opéra Rock…).

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

Jardin public

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For the third year running, the Mairie de Lalinde is organizing concerts on the terraces of Montard during the summer.

1st concert: Gibann’ et Mathilde

Gibann? singer Guitarist, he has worked with major orchestras and professional groups, sharing the stage with many renowned musicians.

Building on this experience, in 2005 he decided to set up his own band, recording two singles, « Laisse toi emporter » and « Donnez moi », and making several television appearances?

Mathilde: singer and actress. She has been performing with Gibann since 2009.

After perfecting her singing skills with Monique Thomas, an accredited teacher at the CIAM in Bordeaux, she took part in various courses with American teachers (Rhonda Carlson and Greg Eriquez)? She was pre-selected for several Paris castings (Notre dame de Paris ? Mozart l?opéra Rock…)

Por tercer año consecutivo, el ayuntamiento de Lalinde organiza conciertos en las terrazas de Montard durante el verano.

1er concierto: Gibann’ y Mathilde

Gibann? cantante Guitarrista, ha trabajado con grandes orquestas y grupos profesionales, compartiendo escenario con numerosos músicos de renombre.

Basándose en esta experiencia, en 2005 decidió crear su propio grupo, grabando dos sencillos, « Laisse toi emporter » y « Donnez moi », y haciendo varias apariciones en televisión?

Mathilde: cantante y actriz, actúa con Gibann desde 2009.

Después de perfeccionarse con Monique Thomas, profesora acreditada del CIAM de Burdeos, siguió varios cursos con profesores estadounidenses (Rhonda Carlson y Greg Eriquez).. Fue preseleccionada para varios castings parisinos (Notre dame de Paris ? Mozart l’opéra Rock…)

Im dritten Jahr in Folge führt die Stadtverwaltung von Lalinde die Konzerte auf den Terrassen von Montard während des Sommers fort.

1. Konzert: Gibann’ und Mathilde

Gibann? sänger Gitarrist, hat mit großen Orchestern und professionellen Bands gearbeitet, wo er die Bühne mit vielen bekannten Musikern geteilt hat.

Aufgrund dieser Erfahrungen beschloss er 2005, seine eigene Band zu gründen, nahm zwei Singles auf: « Laisse toi emporter » und « Donnez moi » und trat mehrfach im Fernsehen auf

Mathilde: Sängerin und Schauspielerin. Sie tritt seit 2009 mit Gibann auf.

Nachdem sie ihr Gesangstalent bei Monique Thomas, einer anerkannten Lehrerin des CIAM in Bordeaux, perfektioniert hatte, nahm sie an verschiedenen Kursen mit amerikanischen Lehrern teil (Rhonda Carlson und Greg Eriquez) Sie wurde für mehrere Castings in Paris ausgewählt (Notre Dame de Paris, Mozart l’opéra Rock…)

Mise à jour le 2023-07-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides