La Galoupadenn des Timouns Jardin Public Guingamp, 7 janvier 2024, Guingamp.

Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2024-01-07 08:30:00

fin : 2024-01-07

L’association « Solidarité pour les timouns d’Haïti » organise 2 trails de 8 et 13 km et 2 circuits randos de 8 et 13 km. Trails : départ 10h et 10H15 (pas d’inscription sur place, en ligne sur ADEORUN) – Randos : départ libre à 8h30 (inscriptions sur place et en ligne sur ADEORUN)

Jardin Public Place du Champ Au Roy

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne



