Valognes (50) – Sorties ornitho GONm Samedi 18 novembre, 09h30 Jardin public de Valognes Gratuit – Pas d’inscriptions

Ça y est !

Après une période bien calme, les oiseaux se font à nouveau entendre.

Les migrateurs arrivent progressivement obligeant nos autochtones à sortir de leur torpeur. Rouge gorge, merle se manifestent à nouveau bruyamment.

D’autres espèces en bandes mixtes (mésanges à longue queue, pouillot véloce, mésanges bleues…) se signalent lors de leur passage fugace.

Le 14 octobre on verra peut être les hivernants comme les grives litorne et mauvis, le tarin des aulnes…

On en profite ensemble ?

Le GONm reprend son cycle de sorties mensuelles à la découverte des oiseaux de Valognes.

Chaque 2ème samedi du mois (sauf indication contraire) en compagnie d’ornithologues passionnés, partez à la découverte des oiseaux de Valognes. Tout au long d’un circuit dans la ville vous découvrirez un aspect méconnu de la nature en ville.

A vos jumelles !

Rdv à 9h30 les samedis 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre 2023 sur le parking du jardin public.

En fonction de la météo et des marées, nous nous permettrons des escapades à proximité sur le littoral ou dans le bocage.

Renseignements : 0645638839

Jardin public de Valognes rue du grand moulin 50700 Valognes Valognes 50700 Manche Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:30:00+01:00 – 2023-11-18T11:30:00+01:00

2023-11-18T09:30:00+01:00 – 2023-11-18T11:30:00+01:00