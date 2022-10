Défilé et animations à Loos Jardin public de Loos Loos Catégories d’évènement: Loos

La médiathèque de Loos met en place un défilé des allumoirs et des animations autour de la nature dans le cadre des Nuits des bibliothèques. Jardin public de Loos 21-31 rue wacquez-lalo, Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France La médiathèque de Loos vous propose d’assister à des animations et au traditionnel défilé des allumoirs au jardin public. Animations, concours du plus bel allumoir, jeu des senteurs.

Pour toute la famille. Animations de 17h30 à 18h30

Défilé de 18h30 à 19h30

2022-10-15T17:30:00+02:00

2022-10-15T19:30:00+02:00

