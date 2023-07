Jeu de l’oie au parc de l’Abbaye Jardin public de l’Abbaye Saint-Maur-des-Fossés Catégories d’Évènement: Saint-Maur-des-Fossés

Val-de-Marne Jeu de l’oie au parc de l’Abbaye Jardin public de l’Abbaye Saint-Maur-des-Fossés, 16 septembre 2023, Saint-Maur-des-Fossés. Jeu de l’oie au parc de l’Abbaye 16 et 17 septembre Jardin public de l’Abbaye Gratuit, sur inscription, à partir de 8 ans. Sur près de deux hectares, le parc de l’Abbaye est un excellent terrain de jeu pour découvrir la riche histoire de ce site en plein cœur du quartier du Vieux-Saint-Maur. Soyez la première équipe à atteindre la 63e case du célèbre jeu de l’oie pour gagner ! Vous évoluerez sur le plateau en réalisant différentes actions grandeur nature en lien avec l’histoire de l’ancienne abbaye et de ses vestiges. Petits et grands sont attendus pour tenter leur chance ! Jardin public de l’Abbaye 4 rue de l’abbaye 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Vieux Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.levieuxsaintmaur.fr/jep »}] Parc de l’Abbaye Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

