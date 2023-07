Visite libre de l’Abbaye de Saint-Maur Jardin public de l’Abbaye Saint-Maur-des-Fossés, 16 septembre 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

Visite libre de l’Abbaye de Saint-Maur 16 et 17 septembre Jardin public de l’Abbaye Entrée libre

Les ruines de l’Abbaye, près de 1 400 ans d’histoire à découvrir !

Fondée à l’époque mérovingienne, l’abbaye de Saint-Maur-des-Fossés est rapidement devenue l’une des plus importantes d’Île-de-France. Célèbre pour son pèlerinage, elle connaît son apogée à la fin du Moyen Âge. Mais sa sécularisation et la ruine des bâtiments conventuels précipitent son déclin à partir du XVIIe siècle. Le site passe aux mains de différents propriétaires jusqu’au XXe siècle avant de devenir le plus grand parc municipal aménagé dans les années 1930 et 1980.

Ces Journées du patrimoine sont l’occasion de découvrir l’histoire de ces vestiges, d’entrer à l’intérieur de la tour Rabelais et de pénétrer dans les parties fermées du site. À partir du guide de visite, vous pourrez effectuer à votre rythme le parcours et profiter des différentes étapes.

Jardin public de l'Abbaye 4 rue de l'abbaye 94100 Saint-Maur-des-Fossés

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

