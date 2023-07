Visite augmentée de l’Abbaye de Saint-Maur Jardin public de l’Abbaye Saint-Maur-des-Fossés, 16 septembre 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

Venez découvrir, à l’aide de votre mobile ou de votre tablette l’abbaye de Saint-Maur-des-fossés au XIVe siècle, au temps de sa splendeur. En vous positionnant à certains endroits du parc de l’abbaye repérés par des QR Code, vous aurez sur votre écran la vision des pèlerins et des moines du XIVe siècle ! Une immersion rendue possible par les travaux des services archéologiques du département aidés par la ville et la Société d’histoire et d’archéologie.

Jardin public de l’Abbaye 4 rue de l’abbaye 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Vieux Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France Parc de l’Abbaye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Pierre Rupp – Héritage-Virtuel