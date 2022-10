Les après-midis des citrouilles à Comines Jardin public de Comines, 29 octobre 2022, Comines.

Sur inscription

Fêtez Halloween à Comines !

www.ville-comines.fr dès octobre. Dépôt de citrouilles dans le jardin public au stand accueil entre 14h et 17h45. Résultats annoncés à 18h15. Spectacle de marionnettes « Razel la sorcière » par la Cie Lutka

Dès 6 ans et tout public – 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Razel la Sorcière sort de son antre ! Elle fabrique devant vos yeux avides et ébahis, remèdes et lentes médications. Grimoire, breuvage, fumigation, rumination, inhalation, venez profiter du spectacle ! La solution à tous vos ennuis se trouve certainement dans ces potions! Mais oserez- vous y goûter ? Spectacle « Yuki et Cie » et déambulation par la Cie Les Vaporeuses

15h, 16h et 17h

Yuki, est un york-mouth à poils longs. La bête se gratte, s’allonge pour recevoir des caresses, essaie de se nourrir de toute friandise qui passe à sa portée, court comme un chiot qui veut jouer et se laisse difficilement dresser. Sur son dos, deux comédiennes donnent vie à la bête et cherchent leur chemin. L’arbre nomade

Animation foraine, par la Cie des Quatre saisons – 2/12ans

Entre mobile et carrousel, cet arbre est une construction métallique sur laquelle vos enfants auront l’occasion de rencontrer de drôles de personnages : de Blanche des Clochers, la chouette à Mimi Strella, la chauve-souris ou encore Miss Black, l’araignée. Le bal des revenants

Atelier fabrication de marionnettes en tissu, par la cie Lutka – Dès 6 ans – 14h, 15h30 et 17h – durée 1h30 – Sur inscription

Horriblement creepy, ce « spect’atelier » propose une fabrication de fantômes et revenants en tissu. Chaque enfant repart avec sa créature et son lot d’histoires à faire revenir les morts ! ET AUSSI : Découverte des chauve-souris avec la Maison de l’eau

Ateliers créatifs en continu

Buvette et petite restauration sur place (goûter et soupe) Programme des vacances ensorcelées !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T14:00:00+02:00

2022-10-29T18:30:00+02:00 Ville de Comines

