Nord Contes et légendes du jardin public Jardin public de Cambrai Cambrai, 16 septembre 2023, Cambrai. Contes et légendes du jardin public Samedi 16 septembre, 15h00 Jardin public de Cambrai Pour les familles à partir de 6 ans. Réservation indispensable. Pourquoi le ginkgo est-il appelé l’arbre aux 40 écus ? Contre quoi Gilliatt se bat-il sur sa statue ?

Laissez-vous entraîner par une balade dans le jardin public : votre guide sollicite vos sens tout en vous contant les histoires derrière les arbres remarquables et les mythes derrière les sculptures. A l’issue de cette promenade, transformez-vous en « Petit Poucet », customisez votre caillou et semez-le dans le jardin aux fleurs. Jardin public de Cambrai Boulevard Paul Bezin – 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-cambresis.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

