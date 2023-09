Le voyage du Magnolia Géant : enquête au cœur du Jardin Public Jardin public de Bordeaux Bordeaux, 24 septembre 2023, Bordeaux.

Le voyage du Magnolia Géant : enquête au cœur du Jardin Public 24 septembre – 15 octobre, les dimanches Jardin public de Bordeaux tarif unique : 10 euros | inscription obligatoire

Embarquez pour un fabuleux voyage dans le Jardin Public du 19ème siècle ! Hubertine, une jeune fille étrange, vous contera l’histoire rocambolesque du Magnolia vieux de 200 ans qui se cache au cœur du jardin et vous proposera de découvrir l’emplacement de ce trésor à travers un jeu de piste.

Né au 18ème siècle sous la forme d’un jardin à la française, cet espace vert est transformé au 19ème dans un style anglais : allées serpentines, grandes pelouses, pièce d’eau parsemée d’îles…Etape par étape, le parcours vous mènera dans plusieurs recoins du parc pour découvrir ses secrets, dont les vestiges des différents aménagements opérés à cette époque.

Le jeu se déroule uniquement dans le jardin public et en équipe (1 à 5 personnes) : vous disposez d’une heure pour résoudre toutes les énigmes et arriver au point final.

10 personnes maximum (2 groupes) peuvent jouer sur le même créneau horaire. Vous pouvez choisir de vous inscrire seul.e ou à plusieurs : si votre inscription concerne moins de 5 joueurs, vous pouvez être amené.e à jouer avec d’autres personnes (en fonction des réservations).

Jardin public de Bordeaux Jardin public bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « annie@histoiresasuivre.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://histoiresasuivre.com/visite/jeu-de-piste-le-voyage-du-magnolia-geant/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0625540441 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T14:00:00+02:00 – 2023-09-24T15:30:00+02:00

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:30:00+02:00

jeu de piste escape game

Histoires à suivre