FÊTE DE LA MUSIQUE TRANSFRONTALIÈRE Mercredi 21 juin, 16h00 jardin public Comines Gratuit

Les deux villes sœurs Comines France et Comines Belgique célèbrent ensemble la fête de la musique. De part et d’autre du pont, un spectacle-promenade et des animations vous sont proposés en fin d’après-midi et en soirée.

Animations > Animations Place à la musique au travers de diverses animations.

Marché couvert, place du Pont- Neuf à Comines- Warneton – De 16h à 19h

Tout public

Spectacle en déambulation « La traversée des louves » avec la Compagnie Rosa Bonheur.

Une procession guidée par deux chanteuses chamanes. Un cortège brut au pas scandé, rythmé par des percussions, des chants, des danses. Un groupe qui avance, puis se pose, à l’écoute de l’invisible monde parallèle que certains pensent vide. Une traversée réunissant un panthéon de divinités féminines, valorisant le féminin. Mais est-ce que ce ne serait pas l’essentiel, ce qui n’est pas palpable ?.Le temps de cette traversée, soyons attentifs, révélons nos invisibles et réveillons ceux de notre ville.

En partenariat avec le Centre Culturel de Comines-Warneton et Le Fil et la Guinde. Conception et danse : Sarah Gonçalves – Assistante : Johanna Classe – Danseuses : Marie Sinnaeve, Sarah Gonçalves, Zoranne Serrano en alternance avec Sarah Chlaouchi – Musiciennes : Solo Gomez, Laetitia Gallego.

Départ du Marché couvert, place du Pont-Neuf à Comines-Warneton. Itinérant jusqu’au jardin public de Comines France.

Tout public dès 6 ans

Dès 19h – Durée 1h15

Appel à participation

La Compagnie Rosa Bonheur souhaite faire participer à la déambulation des complices appelés « Equedges ». Comme dans le Candomblé, religion brésilienne, la mission des Equedges est d’être attentive et de prendre soin de ceux qui vivent l’expérience commune. Habillées de blanc, elles faciliteront le lien entre artistes et public par des claps de main, des chants et des déplacements dansés.

Venez participer avec nous à cette déambulation pleine d’énergie et de sororité !

Profil recherché : femmes/filles à partir de 13 ans, ou mères et filles à partir de 8 ans – N’hésitez pas à venir en meute !

Ateliers les lundi 19 et mardi 20 juin de 18h30 à 21h30 à l’Arsenal, rue de la Procession, 47 à Comines-Warneton et représentation le mercredi 21 juin à 19h.

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site du Centre-Culturel de Comines-Warneton : cccw.be, rubrique billetterie/Ateliers et stages (gratuit).

jardin public Comines 59560 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T16:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

