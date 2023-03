7ème édition des 4H d’ENDURANCE et XC Jeune Jardin public Colombiers Catégories d’Évènement: Colombiers

7ème édition des 4H d’ENDURANCE et XC Jeune Jardin public, 7 mai 2023, Colombiers. 7ème édition des 4H d’ENDURANCE et XC Jeune Dimanche 7 mai, 10h00 Jardin public Tarif : Les frais d’inscription par coureur pour une inscription faite avant le 06/05/2023 seront :Licencié : 10€, Non Licencié : 13€, – Moins de 16 ans : 5€ 7ème édition ENDURANCE 4H VTT et XC JEUNE !

à vos agendas ! * Quand : Dimanche 7 Mai

* Où : Jardin public Asac Colombiers

* Heure :10h : XC Jeune

13h : 4H d’endurance

* Pour qui : Ceux qui ont le mental , qui on envie de se faire mal et se faire plaisir !

* Âge : à partir de 9 ans jusqu’à 14 ans pour le XC jeune

à partir de 15 ans pour les 4H (cf règlement)

* Catégorie : en solo duo ou trio

* Votre monture : VVT, VTT-VAE

* Circuit : 5.6 km tecnique et roulant

* Tarif : Les frais d’inscription par coureur pour une inscription faite avant le 06/05/2023 seront :

– Licencié : 10€

– Non Licencié : 13€

– Moins de 16ans : 5€

Les frais d’inscription par coureur pour une inscription faite après le 06/05/2023 : majoration de 3€

* Restauration et buvette sur place Jardin public 2 Place de Manderen 86490 Colombiers Colombiers 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/asac.colombiers »}, {« type »: « email », « value »: « cyclo-vtt.colombiers@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0603166671 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

