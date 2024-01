Trail des Mélèzes. Courses de 25 et 50 Km Jardin public Colmars, dimanche 21 juillet 2024.

Colmars Alpes-de-Haute-Provence

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21

fin : 2024-07-21

19ème édition, le Trail des Mélèzes du Mercantour vous propose un 25km et 50km inscrit au challenge trail 04.Venez faire le plein d’oxygène et de nature sauvage dépaysement total au cœur des Alpes du Sud et du Mercantour.

Jardin public

Colmars 04370 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



