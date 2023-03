Patrimoine et biodiversité au Jardin Public Jardin public Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Patrimoine et biodiversité au Jardin Public Jardin public, 2 juin 2023, Bordeaux. Patrimoine et biodiversité au Jardin Public Vendredi 2 juin, 10h00 Jardin public Gratuit et sans réservation. Rendez-vous à l’entrée du jardin, côté Cours de Verdun (Tram C – station Jardin Public). Patrimoine et biodiversité au Jardin public Site emblématique de la ville, réservoir de biodiversité, le Jardin public de Bordeaux est remarquable tant par son histoire séculaire que par sa faune et sa flore. Laissez-vous guider dans cet incroyable écosystème naturel, architectural et urbain.

Visite réalisée en partenariat avec la Maison du jardinier et de la nature en ville. Jardin public Place du Champ de Mars, Cours de Verdun, Bordeaux, 33000, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.bordeaux.fr Ceinturé d’une grille en fer forgé (MH), premier parc public aménagé au XVIIIe siècle en jardin à la française, il a été transformé en jardin anglais dans la seconde moitié du XIXe siècle. Rivière serpentine, grand bassin, ponts, terrasse à la française, riche statuaire et jardin botanique. Le label Jardin Remarquable est en cours de renouvellement. Superficie : 10,8 hectares Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

