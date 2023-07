Neuvil’en Jeux Jardin Public Arnaud Beltrame Neuville-de-Poitou, 8 juillet 2023, Neuville-de-Poitou.

Neuville-de-Poitou,Vienne

4ème Edition de Neuvil’en Jeux !

Neuville-de-Poitou a été labelisé Ville Terre de jeux 2024, avec un passage de la flamme olympique. A cette occasion, la ville a décidé de créer une olympiade pour petits et grands !

Formez une équipe et venez vous défier lors de différents défis sportifs au jardin public le samedi 8 juillet..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 20:00:00. EUR.

Jardin Public Arnaud Beltrame Rue du Général Chemineau

Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



4th edition of Neuvil’en Jeux!

Neuville-de-Poitou has been awarded the Ville Terre de jeux 2024 label, with a passage of the Olympic flame. To mark the occasion, the town decided to create an Olympiad for young and old alike!

Form a team and come and challenge yourselves to various sporting challenges in the public garden on Saturday, July 8.

¡4ª edición de Neuvil’en Jeux!

Neuville-de-Poitou ha recibido el título de Ciudad de los Juegos de 2024, con el paso de la llama olímpica. Para celebrarlo, la ciudad ha decidido crear una Olimpiada para grandes y pequeños

Forme un equipo y venga a participar en varios retos deportivos en los jardines públicos el sábado 8 de julio.

4. Ausgabe von Neuvil’en Jeux!

Neuville-de-Poitou wurde mit dem Label « Ville Terre de Jeux 2024 » (Stadt der Spiele 2024) ausgezeichnet, in der die olympische Flamme vorbeiziehen wird. Zu diesem Anlass hat die Stadt beschlossen, eine Olympiade für Groß und Klein ins Leben zu rufen!

Bilden Sie ein Team und fordern Sie sich am Samstag, den 8. Juli, bei verschiedenen sportlichen Herausforderungen im öffentlichen Garten heraus.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme du Haut-Poitou