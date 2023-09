Vos samedis sont pris ! exposition de Tanguy Crovisier Jardin Public Argentat-sur-Dordogne, 30 septembre 2023, Argentat-sur-Dordogne.

Argentat-sur-Dordogne,Corrèze

Les peintures puissantes et surprenantes de l’artiste Tanguy Crovisier, qui viendra de sa forêt de Saint-Martin-La-Méanne, une magnifique donation à Nuage Vert, comprenant aussi ses dessins sur les villages engloutis ).

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Jardin Public

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The powerful and surprising paintings of artist Tanguy Crovisier, who will be coming from his forest in Saint-Martin-La-Méanne, a magnificent donation to Nuage Vert, also including his drawings of sunken villages )

Las poderosas y sorprendentes pinturas del artista Tanguy Crovisier, que vendrá a Nuage Vert desde su bosque de Saint-Martin-La-Méanne, una magnífica donación que también incluye sus dibujos de pueblos hundidos )

Die kraftvollen und überraschenden Gemälde des Künstlers Tanguy Crovisier, der aus seinem Wald in Saint-Martin-La-Méanne eine großartige Schenkung an Nuage Vert machen wird, die auch seine Zeichnungen über versunkene Dörfer umfasst )

