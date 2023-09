Vos samedis sont pris ! conférence marchée de l’écologue guide nature Benjamin Potel Jardin Public Argentat-sur-Dordogne, 23 septembre 2023, Argentat-sur-Dordogne.

Argentat-sur-Dordogne,Corrèze

En partenariat avec la Dordogne de Villages en Barrages, conférence marchée de l’écologue guide nature Benjamin Potel sur le thème : Nature en ville, nature à la campagne à l’heure des dérèglements climatiques

Pour regarder la faune et la flore différemment

Pique-nique libre à 12h.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Jardin Public

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



In partnership with Dordogne de Villages en Barrages, a walking lecture by nature guide Benjamin Potel on the theme: Nature in the city, nature in the country at a time of climate change

A different way of looking at flora and fauna

Free picnic at 12pm

En colaboración con La Dordogne de Villages en Barrages, una charla a pie a cargo del guía de naturaleza Benjamin Potel sobre el tema: Naturaleza en la ciudad, naturaleza en el campo en tiempos de cambio climático

Una mirada diferente sobre la flora y la fauna

Picnic gratuito a las 12.00 horas

In Partnerschaft mit der Dordogne de Villages en Barrages, Vortrag des Ökologen und Naturführers Benjamin Potel zum Thema: Natur in der Stadt, Natur auf dem Land im Zeitalter der Klimastörungen

Um die Fauna und Flora anders zu betrachten

Freies Picknick um 12 Uhr

Mise à jour le 2023-09-14 par Corrèze Tourisme