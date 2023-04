Sortie ornithologique Jardin public Anne Heinis, 4 mars 2023, Valognes.

Chaque 1er samedi du mois, une sortie pour découvrir et apprendre à reconnaitre les oiseaux des parcs et jardins..

Vendredi 2023-03-04 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-03 11:30:00. .

Jardin public Anne Heinis

Valognes 50700 Manche Normandie



Every first Saturday of the month, an outing to discover and learn to recognize birds in parks and gardens.

Cada primer sábado de mes, una salida para descubrir y aprender a reconocer aves en parques y jardines.

Jeden 1. Samstag im Monat findet ein Ausflug statt, um die Vögel in Parks und Gärten zu entdecken und erkennen zu lernen.

