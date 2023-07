Balade contée Jardin public à Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande, 8 août 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

« Foires et marchés de la bastide »

Une déambulation dans la bastide de Sainte-Foy-la-Grande, où alterneront les pauses contées de la Compagnie et les commentaires d’une guide-conférencière, pour mêler imaginaire et histoire locale, sur le thème des foires et marchés. Nous terminerons par un pot convivial, pendant lequel vous pourrez échanger avec les conteurs et la guide. Départ du Jardin Public, de 10h à 12h30.

Site internet de la Compagnie et page Facebook en cliquant sur les liens.

Jardin public à Sainte-Foy-la-Grande Jardin Public, allées Jean-Raymond Guyon, Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Créé en 1934 par la municipalité de Sainte-Foy-la-Grande, terrasse sur la Dordogne. Parking allées Jean-Raymond Guyon et avenue Faucher

