l’Alliage, centre culturel, le lundi 7 mars à 20:00

Marie-Jeanne Bossant est Pharmacienne de formation avec une thèse de Sciences Pharmaceutiques. Elle est passionnée par l’organisation et l’optimisation de jardins potagers et anime régulièrement des groupes de discussions, café jardiniers ainsi que des échanges de graines et de plantes entre particuliers.

Entrée libre et gratuite. Ouvert à tous. Masque et pass sanitaire.

Découvrez les techniques et astuces pour obtenir un jardin très productif tout en respectant la ressource en eau, l’environnement et la santé de tous. l’Alliage,centre culturel 1 rue Michel Roques 45160 Olivet Loiret

2022-03-07T20:00:00 2022-03-07T22:30:00

