Visite libre du jardin du Pilon Jardin privé : hameau Pilon, 3 juin 2023, Quettreville-sur-Sienne. Visite libre du jardin du Pilon 3 et 4 juin Jardin privé : hameau Pilon 3€, gratuit <12 ans, l'intégralité des recettes est reversée à l'association humanitaire. Libre visite dans le jardin. Les propriétaires sont à disposition des visiteurs. Présence d’un salon de thé et d’un stand de l’associaiton humanitaire au Burkina-Faso. Jardin privé : hameau Pilon Contrières, 50660 Quettreville-sur-Sienne Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie Stationnement dans un terrain à 100 m du jardin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Paul SPERDUTI

