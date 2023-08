Vide-RPA Jardin Presbytère Arès, 16 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

La résidence pour personnes agées Les Galips propose son vide-greniers dans le jardin du presbytère tout le week-end.

Tout public..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Jardin Presbytère

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Galips retirement home is holding a garage sale in the presbytery garden all weekend.

Open to all.

El hogar de ancianos Les Galips organiza una venta de garaje en el jardín del presbiterio durante todo el fin de semana.

Abierto a todos.

Die Seniorenresidenz Les Galips bietet das ganze Wochenende über ihren Flohmarkt im Garten des Pfarrhauses an.

Für jedes Publikum.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Arès