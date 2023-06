BARBECUE-CONCERT AU JARDIN POUR LA PAIX Jardin pour la Paix Bitche, 16 juin 2023, Bitche.

Buffet de grillades et salades suivi d’un concert champêtre avec LZair, sextet rock inspiré par la musique progressive des seventies. Réservations obligatoires uniquement pour le buffet + concert.

Le jardin pour la Paix est souvent décrit comme un lieu où l’on flâne, seul ou à deux, dans la quiétude d’une journée ensoleillée. Le silence n’y serait interrompu que par le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. Cela n’est pourtant plus si vrai puisqu’on y profite aussi de l’isolement qu’offre le jardin pour ouvrir la fête et vibrer au rythme de la musique !

Pour rompre la monotonie, place au crépitement du feu et aux vapeurs épicées du barbecue. En attendant l’arrivée du musicien, la grande terrasse de l’Accueillet’ vous accueillera pour partager un moment chaleureux. Peut-être préférerez vous vous perdre dans le jardin et y apprécier la fraîcheur e la nuit tombante ?. Tout public

Vendredi 2023-06-16 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-16 22:00:00. 25 EUR.

Jardin pour la Paix rue bombelles

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Buffet of grilled meats and salads followed by a country concert with LZair, a rock sextet inspired by the progressive music of the seventies. Reservations essential for buffet + concert only.

The Garden for Peace is often described as a place where you can stroll, alone or in pairs, in the quiet of a sunny day. Silence interrupted only by rustling leaves and birdsong. However, this is no longer the case, since the seclusion of the garden can also be used to open the party and listen to the music!

To break up the monotony, make way for the crackling of the fire and the spicy fumes of the barbecue. While you wait for the musician to arrive, the large terrace of l’Accueillet? will welcome you to share a warm moment. Or perhaps you’d prefer to lose yourself in the garden and enjoy the coolness of dusk?

Buffet de carnes a la parrilla y ensaladas seguido de un concierto country con LZair, un sexteto de rock inspirado en la música progresiva de los setenta. Se requiere reserva sólo para el bufé + concierto.

El Jardín de la Paz suele describirse como un lugar donde pasear, solo o en pareja, en la tranquilidad de un día soleado. El silencio sólo se ve interrumpido por el susurro de las hojas y el canto de los pájaros. Pero eso ya no es tan cierto, ya que el apartado entorno del jardín es también un lugar ideal para celebrar y escuchar música

Para romper la monotonía, deje paso al crepitar del fuego y a los humos especiados de la barbacoa. Mientras espera la llegada del músico, la gran terraza de l’Accueillet? le acogerá para compartir un momento cálido. ¿O tal vez prefiera perderse en el jardín y disfrutar del frescor al caer la noche?

Grill- und Salatbuffet, gefolgt von einem ländlichen Konzert mit LZair, einem Rock-Sextett, das von der progressiven Musik der 70er Jahre inspiriert wurde. Reservierungen sind nur für das Buffet + Konzert erforderlich.

Der Friedensgarten wird oft als ein Ort beschrieben, an dem man allein oder zu zweit in der Ruhe eines sonnigen Tages flanieren kann. Die Stille wird nur durch das Rascheln der Blätter und den Gesang der Vögel unterbrochen. Die Abgeschiedenheit des Gartens wird auch genutzt, um eine Party zu feiern und Musik zu hören

Um die Monotonie zu durchbrechen, wird das Feuer angezündet und der Grill angeheizt. Während Sie auf die Ankunft des Musikers warten, können Sie auf der großen Terrasse des Accueillet? einen gemütlichen Moment verbringen. Vielleicht möchten Sie sich lieber in den Garten verirren und die Kühle der einbrechenden Nacht genießen?

