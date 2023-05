LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Jardin pour la Paix, 2 juin 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

A l’occasion des journées nationales consacrées aux Jardins, le ministère de la Culture et de la Communication invite le public à découvrir les milliers de jardins qui participent à la 20ème édition des Rendez-vous aux jardins sur le thème des jardins face au changement climatique.

Dans le cadre de ces 3 journées nationales, l’entrée au Jardin pour la Paix est exceptionnellement proposée au tarif réduit de 3 € adultes, 2 € jeunes de 7 à 15 ans, gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans.

Quand? les 02, 03 et 04 juin 2023.

Où? Au jardin pour la paix, rue des Bombelles, à Bitche. Tout public

Dimanche 2023-06-02 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-02 18:30:00. 0 EUR.

Jardin pour la Paix rue bombelles

Bitche 57230 Moselle Grand Est



On the occasion of the national days dedicated to gardens, the Ministry of Culture and Communication invites the public to discover the thousands of gardens participating in the 20th edition of the Rendez-vous aux jardins on the theme of gardens and climate change.

Within the framework of these 3 national days, the entrance to the Garden for Peace is exceptionally proposed at the reduced rate of 3 ? adults, 2 ? young people from 7 to 15 years old, free for children up to 6 years old.

When? 02, 03 and 04 June 2023.

Where? In the Garden for Peace, rue des Bombelles, in Bitche

Con motivo de las jornadas nacionales dedicadas a los jardines, el Ministerio de Cultura y Comunicación invita al público a descubrir los miles de jardines que participan en la 20ª edición del Rendez-vous aux jardins sobre el tema de los jardines y el cambio climático.

En el marco de estas tres jornadas nacionales, la entrada al Jardín de la Paz se ofrece excepcionalmente a un precio reducido de 3€ adultos, 2€ jóvenes de 7 a 15 años y gratis para niños de hasta 6 años.

¿Cuándo? 02, 03 y 04 de junio de 2023.

¿Dónde? en el Jardín para la Paz, rue des Bombelles, Bitche

Anlässlich der nationalen Tage, die den Gärten gewidmet sind, lädt das Ministerium für Kultur und Kommunikation die Öffentlichkeit dazu ein, die Tausenden von Gärten zu entdecken, die an der 20. Ausgabe der Rendez-vous aux jardins zum Thema « Gärten im Angesicht des Klimawandels » teilnehmen.

Im Rahmen dieser drei nationalen Tage wird der Eintritt in den Friedensgarten ausnahmsweise zum ermäßigten Tarif von 3 ? Erwachsenen, 2 ? Jugendlichen von 7 bis 15 Jahren und kostenlosem Eintritt für Kinder bis 6 Jahren angeboten.

Wann? Am 02., 03. und 04. Juni 2023.

Wo: Im Jardin pour la paix, rue des Bombelles, in Bitche

Mise à jour le 2023-05-23 par OT DU PAYS DE BITCHE