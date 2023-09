MARCHÉ D’AUTOMNE Jardin pour la Paix, au pied de la citadelle Bitche, 15 octobre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Quand d’ocre se piqueront les collines des Vosges septentrionales, l’automne bientôt aura gagné Bitche. Son vaisseau de grès toujours les siècles bravera, mais, entre la mer d’or et celle des brumes, alors il croisera. A ses pieds, au jardin pour la Paix, apparaîtra un chaleureux village d’automne avec ses décors typiques et son marché…

Tradition était que le jardin pour la Paix de Bitche fermait ses portes avec les premières feuilles mortes, après le premier dimanche d’octobre. Mais cette année, l’été ne semble pas prêt à nous quitter, décidé à rattraper les mauvais jours des mois de juillet et août. Ainsi, l’ouverture du jardin pour la Paix se prolonge avec les rayons du soleil, jusqu’au 15 octobre !

Nouveau rendez-vous de l’automne à Bitche, lors du dernier dimanche avant son sommeil hivernal, un marché de producteurs et artisans locaux accompagnera les couleurs dorées de la fin de l’été.

Ce sera aussi l’occasion pour les visiteurs de se restaurer sur place, laissez l’automne s’inviter à votre table !. Tout public

Dimanche 2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. 0 EUR.

Jardin pour la Paix, au pied de la citadelle Rue Bombelles par rue St-Augustin

Bitche 57230 Moselle Grand Est



When the hills of the northern Vosges turn ochre, autumn will soon have reached Bitche. Its sandstone vessel will still brave the centuries, but then, between the sea of gold and that of mists, it will cross. At its feet, in the Jardin pour la Paix, will appear a warm autumn village with its typical decorations and its market…

Traditionally, Bitche?s Jardin pour la Paix would close its doors when the first leaves began to fall, after the first Sunday in October. But this year, summer doesn’t seem ready to leave us, determined to make up for the bad days of July and August. So, the opening of the Garden for Peace continues with the sun’s rays, until October 15!

Bitche’s new autumn rendezvous: on the last Sunday before its winter slumber, a market of local producers and craftsmen will accompany the golden colors of late summer.

It will also be an opportunity for visitors to dine in, so let autumn come to your table!

Cuando las colinas del norte de los Vosgos se tiñan de ocre, el otoño pronto habrá llegado a Bitche. Su buque de arenisca aún desafiará a los siglos, pero entonces cruzará entre el mar de oro y el mar de niebla. A sus pies, en el Jardin pour la Paix, aparecerá un cálido pueblo otoñal con sus adornos típicos y su mercado…

Tradicionalmente, el Jardín para la Paz de Bitche cerraba sus puertas cuando empezaban a caer las primeras hojas, después del primer domingo de octubre. Pero este año, el verano no parece dispuesto a abandonarnos, empeñado en compensar los malos días de julio y agosto. Así que el Jardín de la Paz seguirá abierto al sol hasta el 15 de octubre

Un nuevo acontecimiento otoñal en Bitche, el último domingo antes de su letargo invernal, un mercado de productores y artesanos locales acompañará los colores dorados del final del verano.

También será una oportunidad para que los visitantes coman in situ, ¡así que deje que el otoño llegue a su mesa!

Wenn sich die Hügel der nördlichen Vogesen mit Ocker färben, wird der Herbst bald in Bitche angekommen sein. Sein Sandsteinschiff wird den Jahrhunderten trotzen, aber dann wird es zwischen dem Meer aus Gold und dem Meer aus Nebel kreuzen. Zu seinen Füßen, im Friedensgarten, wird ein gemütliches Herbstdorf mit seinen typischen Dekorationen und seinem Markt auftauchen…

Es ist Tradition, dass der Friedensgarten in Bitche seine Pforten mit den ersten abgestorbenen Blättern nach dem ersten Sonntag im Oktober schließt. Doch dieses Jahr scheint der Sommer uns nicht zu verlassen, sondern will die schlechten Tage im Juli und August nachholen. So wird der Friedensgarten bis zum 15. Oktober geöffnet sein!

Am letzten Sonntag vor dem Winterschlaf findet in Bitche ein Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern statt, der die goldenen Farben des Spätsommers begleitet.

Die Besucher haben auch die Gelegenheit, sich vor Ort zu verpflegen, lassen Sie den Herbst an Ihren Tisch kommen!

