Visite découverte du jardin d’altitude Cal Mateu Jardin potager de Cal Mateu du musée Cerdagne, 3 juin 2023, Sainte-Léocadie. Visite découverte du jardin d’altitude Cal Mateu Samedi 3 juin, 10h00 Jardin potager de Cal Mateu du musée Cerdagne Entrée libre. Tout public. Échange de semences et plants, visites commentées du jardin et discussions autour des pratiques culturales spécifiques au jardin d’altitude. Jardin potager de Cal Mateu du musée Cerdagne Musée de Cerdagne Ferme Cal Mateu, Sainte-Léocadie, Pyrénées Orientales, Occitanie Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie Situé au cœur d’une bâtisse du XVIIIe siècle inscrite au titre des Monuments historiques, Musée de France depuis 1997, le musée de Cerdagne présente au public un jardin potager public original et représentatif des potagers de montagne. Valorisant les variétés locales, il est un témoin en perpétuel changement des potagers du territoire. Agrémenté d’un parcours sonore réalisé à partir d’enquêtes orales, il vous offre un regard sensible et technique sur ces savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui. Ouvert toute l’année. à 96 km de Perpignan (1h30) par N 116, dir. Andorre, entre Saillagouse et Bourg-Madame, face à la mairie de Sainte-Léocadie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

