Visite libre, présence d’une guide conférencière Jardin potager de Bonnétable Bonnétable Catégories d’Évènement: Bonnétable

Sarthe Visite libre, présence d’une guide conférencière Jardin potager de Bonnétable Bonnétable, 16 septembre 2023, Bonnétable. Visite libre, présence d’une guide conférencière 16 et 17 septembre Jardin potager de Bonnétable Inscrit aux monuments historiques, ce jardin à la française a été aménagé à la fin du XIXème siècle. A l’entrée, les anciens châssis abritent les plantes de bruyère qui offrent de merveilleuses couleurs au printemps. En empruntant l’allée des plantes méditerranéennes (solidago, stachys, agapanthe…) vous pourrez voyager et rêver. Amusez-vous à retrouver les différentes variétés de légumes de saison dans nos parcelles consacrées au potager. L’une d’elles est occupée de mai à octobre par les stars des lieux : les cucurbitacées ! En flânant dans le jardin, vous aurez peut-être envie de vous reposer et de profiter de la quiétude des lieux. Les lieux cachent une quantité d’autres trésors : une éolienne Bollée que l’on devine derrière un mur, un verger conservatoire, le jardin des aromatiques où flotte l’agréable odeur des menthes, une multitude d’essences végétales (agapanthes, pivoines, roses, hortensias, tulipes, hellébores, achillées…) les anciennes écuries et l’incontournable sellerie, sans oublier la reine des lieux : la serre du jardin ! Havre de paix, le potager est aussi un véritable jardin d’Éden pour la faune (bassins, nichoirs, hôtels à insectes, abris à chauve-souris…), il est d’ailleurs classé « refuge LPO » (ligue de protection des oiseaux) depuis 2019. Partez à la découverte de ce petit coin de paradis grâce à notre guide conférencière qui sera présente pour répondre à vos questions. Jardin potager de Bonnétable 1, rue d’Isly, 72110 Bonnétable Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire 02 43 29 49 66 http://jardinpotager-bonnetable.fr rue goudronnée, aires de stationnement, accessible aux voitures, minibus et cars. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 CDC Maine Saosnois Détails Catégories d’Évènement: Bonnétable, Sarthe Autres Lieu Jardin potager de Bonnétable Adresse 1, rue d'Isly, 72110 Bonnétable Ville Bonnétable Departement Sarthe Lieu Ville Jardin potager de Bonnétable Bonnétable

Jardin potager de Bonnétable Bonnétable Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonnetable/