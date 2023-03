Marché de Printemps jardin potager bonnétable Bonnétable Catégories d’Évènement: Bonnétable

Sarthe

Marché de Printemps jardin potager bonnétable, 7 mai 2023, Bonnétable. Marché de Printemps Dimanche 7 mai, 09h30 jardin potager bonnétable gratuit Marché de plants, produits et artisanat locaux – animations et démonstrations. Le Jardin Potager à Bonnétable vous invite à son marché de printemps.

Au programme :

– Stands plantes et déco

– Produits locaux

– Artisanat d’art

– Démonstration de vannerie

– Jardinier sarthois : conseils et dégustation

– Présence de la LPO : conseils et jeux

– Buvette Pour les enfants : jeu découverte du jardin « la partition disparue », jeux en bois, instruments de musique en matériaux de récupération dans le jardin. Déambulation « Batuc’ En Scène » à 14h30, 16h et 17h : venez vibrer au son des percussions brésiliennes grâce à la Batucada de l’école du Quai de Scène du Mans ! Programme complet et liste des exposants sur la page Facebook du Jardin Potager : https://www.facebook.com/jardinpotagerbonnetable jardin potager bonnétable jardin potager bonnétable Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 52 01 34 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/jardinpotagerbonnetable »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T09:30:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00

2023-05-07T09:30:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00 marché fleurs et plantes CDC Maine Saosnois

Détails Catégories d'Évènement: Bonnétable, Sarthe

