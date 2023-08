OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE AVEC LA FANFARE MUKASAMUKA Jardin « Potageons à la Fontaine Madame » Vay, 15 septembre 2023, Vay.

Vay,Loire-Atlantique

Une déambulation en fanfare au fil des jardins à Vay suivie de la présentation de la première partie des spectacles de la saison culturelle intercommunale.

Jardin « Potageons à la Fontaine Madame » Lieu-dit La Fontaine Madame

Vay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A fanfare through the gardens of Vay, followed by the presentation of the first part of the shows in the intercommunal cultural season

Una fanfarria por los jardines de Vay seguida de la presentación de la primera parte de los espectáculos de la temporada cultural intercomunitaria

Eine Wanderung mit Fanfaren durch die Gärten in Vay, gefolgt von der Vorstellung des ersten Teils der Aufführungen der interkommunalen Kultursaison

Mise à jour le 2023-08-28 par eSPRIT Pays de la Loire